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Происшествия21 мая 2021 16:08

«Решение увести машину от домов было совместным»: новые подробности крушения Як-130 в Барановичах

Начальник авиации сообщил о том, что случилось после того, как в военном самолете произошел отказ системы управления
Надежда БУТОВИЧ
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Начальник авиации Александр Карев сообщил, что решение не катапультироваться погибшие летчики приняли совместно.

Начальник авиации Александр Карев сообщил, что решение не катапультироваться погибшие летчики приняли совместно.

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

О том, что решение направить военный самолет Як-130 в сторону от жилых домов погибшие в Барановичах летчики приняли совместно, сообщило БелТА.

Об этом журналистам 21 мая в день прощания с погибшими летчиками сказал Александр Карев, замкомандующего ВВС и войсками ПВО.

По словам начальника авиации еще рано делать «однозначные выводы» о произошедшем крушении. Но и пояснил в общих чертах, хронологию катастрофы Як-130: произошел отказ системы управления, траектория полета сместилась в сторону города, летчики смогли направить самолет мимо жилья.

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Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Летчики не катапультировались, так как на какие-то мгновения самолет снова становился управляемым, что и вселяло слабую уверенность.

- Это и дало надежду. Решение у ребят было однозначным. Чувствуя, что самолет в какие-то секунды становится управляемым, они попытались направить его в сторону от города. Решение действовать таким образом было совместным, - прокомментировал Карев.

Мог ли катапультировать при этом только один летчик, попробовали узнать журналисты. Однако представитель командования ВВС и войск ПВО пояснил, что «если катапультируется один, то выходит весь экипаж».

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Фото: Святослав ЗОРКИЙ

- В этом самолете (Як-130 - Ред.) нельзя сделать так, чтобы один летчик выскочил, а второй остался. Они сделали все, что могли. В том, что это героический поступок, нет никаких сомнений. Летчики выполнили свой долг до конца, - подчеркнул начальник авиации.

Ранее военное ведомство обнародовало предварительную расшифровку черных ящиков разбившегося самолета. Сообщалось, что пилотам несколько раз в эфире дали команду катапультироваться. Но они не покинули военный самолет, летящий в сторону города, и вплоть до удара о землю воздействовали на ручку и педали управления. Высоты, чтобы покинуть безопасно самолет, летчикам не хватило.

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