В суды Беларуси направили уголовные дела за протесты в отношении почти 1 тыс. человек Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

В Генеральной прокуратуре Беларуси констатируют, что «число выявленных участников несанкционированных массовых мероприятий возрастает». По данным на 21 мая, прокуроры направили в суды уже 667 уголовных дел в отношении 944 человек «по фактам их участия в массовых беспорядках, совершения действий, грубо нарушающих общественный порядок». Также в перечне статей - невыполнение законных требований представителей власти, насилие и угрозы его применения к правоохранителям, их публичные оскорбления, осквернения надписями чужого имущества, хулиганства, надругательства над государственной символикой.

Осуждены уже 682 человека, уточняет Генпрокуратура. В качестве примеров там привели такие уголовные дела.

48-летний жителя Борисова после употребления спиртного вышел на балкон и при соседях выкрикивал слова, унижающие честь и достоинство президента Беларуси.

- Протрезвев, осознал противоправность содеянного, раскаялся, однако уголовный процесс продолжается, - говорится в информации Генпрокуратуры.

А фельдшер могилевской больницы изготовил манекены:

- На одном из них было изображено лицо главы государства, сделаны оскорбительные надписи, обвинявшие его в совершении особо тяжкого преступления. Эти фотографии разместил на различных ресурсах в сети Интернет.

Еще один пример - гражданин разместил в открытом доступе в Facebook пост, в котором оскорбил президента и обвинил его в убийстве.

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