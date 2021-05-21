Главреда Tut.by Марину Золотову и еще минимум двоих сотрудников переводят в СИЗО Фото: Павел МАРТИНЧИК

По данным соучредителя Tut.by Кирилла Волошина, задержанных 18 мая работников компании не отпустили по истечению 72 часов. В частности, известна судьба минимум троих человек - это главный редактор Марина Золотова, редактор Ольга Лойко и журналист Елена Толкачева. Их переводят из Минска в СИЗО Жодино, пишет Волошин со ссылкой на информацию, полученную из изолятора временного содержания на Окрестина.

- Перевод в СИЗО означает, что они являются подозреваемыми. Судя по озвученной ранее информации, - по уголовному делу по об уклонении от уплаты налогов, - комментирует соучредитель портала. - Мера пресечения под стражу избирается сразу на два месяца, но в течение 10 суток с момента задержания подозреваемому должно быть предъявлено обвинение.

Волошин отмечает, что если обвинение не предъявят, журналистов могут освободить через 10 дней. О судьбе остальных 12 задержанных пока ничего не сообщается.

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