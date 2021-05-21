Силовики пришли в минскую студию телеканала «Белсат» – задержаны несколько сотрудников

Силовики пришли в минскую студию телеканала «Белсат». Фото: Telegram / Euroradio

Силовики пришли в минскую студию телеканала «Белсат», где проходили съемки программы «Каждый из нас». Эту информацию подтвердил автор и ведущий программы Глеб Лободенко, сообщает Telegram-каналe Euroradio.

Задержаны несколько технических работников.

Сам Лободенко на свободе. Техники, работавшие в студии, успели позвонить и сообщить, что пришли силовики. По словам Лободенко, кого именно задержали, он не знает.

Недавно силовики пришли в офис популярного в Беларуси портала tut.by, там также прошли задержания.

По данным соучредителя портала Tut.by Кирилла Волошина, по уголовному делу в отношении предприятия «ТУТ БАЙ МЕДИА» сейчас задержаны 15 человек. Информации от официальных органов на этот счет пока нет.

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