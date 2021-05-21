Житель Гродно сделал 120 наркотических закладок и получил 6000$

Житель Гродно сделал 120 наркотических закладок, за это получил 6000$. Фото: СК РБ.

По данным следствия, с августа по ноябрь 2020 года 26-летнии житель Гродно договаривался с администраторами интернет-магазинов о приобретении, в том числе, особо опасных психотропных веществ и наркотических средств с целью дальнейшего распространения. Далее он делил вещества на дозы различной массы для разового сбыта, и размещал их в таи никах на территории Гродненского района и областного центра, для которых выбирал укромные места в лесных массивах, обозначая место закладки характерной приметой.

- В рамках уголовного дела изъято более 120 закладок, сообщает официальный представитель УСК по Гродненской области Мария Трушинская. - При изучении сведений о движении денежных средств по его счету установлено, что за период его преступной деятельности на счет перечислялись денежные средства в сумме свыше 6000$.

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