Ольга Бузова объявила о переезде в Беларусь. Фото: Instagram

Российская телеведущая и певица Ольга Бузова переезжает в Беларусь. Об этом она сообщила своим подписчикам в Instagram.

Правда, место жительства артистка сменит ненадолго, а лишь на период съемок белорусской версии популярного проекта X-Factor, где она получила роль наставника.

По ее словам, она намерена лично принимать участие в отборе конкурсантов.

«Это будет что-то невероятное. Уже считаю дни до шоу! Ради вас я приняла решение переехать в Беларусь, чтобы лично контролировать и принимать участие в отборе каждого участника шоу «X-Фактор». Это будет невероятное событие, которое так нам нужно всем», – написала Бузова на своей странице в инстаграм, ее слова приводит портал Life.

Где будет жить Бузова в Беларуси, она не уточнила, как и то, когда планирует переезд.

Напомним, что накануне стало известно, что российская артистка будет одним из наставников белорусского X-Factor.

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