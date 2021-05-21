Популяционный иммунитет против коронавируса изучают в Беларуси Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Белорусы с 14 по 19 мая сдали кровь на антитела. Это можно было сделать по предварительной регистрации. Теперь ее изучают специалисты, сообщает «Медицинский вестник».

Всего для исследования нужно было не менее 12 тысяч человек в возрасте от одного года. Тестирование белорусам проводили бесплатно. Результаты участники получат в электронном виде.

По словам заместителя директора РНПЦ эпидемиологии и микробиологии, кандидата медицинских наук Алины Дрониной, первый этап проекта посвящен изучению постинфекционного иммунитета, на втором у привитых оценят поствакцинальный иммунитет.

Тест-системы для исследования предоставила Россия, а выполняют его специалисты четырех лабораторий РНПЦ эпидемиологии и микробиологии: вакциноуправляемых инфекций, гриппа и гриппоподобных заболеваний, инфекций с природным резервуаром, диагностики сочетанных бактериально-вирусных инфекций.

По результатам исследования станет известно, у какого процента населения Беларуси есть постинфекционные антитела. Это позволит принять решение о необходимости корректировок в проведение санитарно-противоэпидемических мероприятий.

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