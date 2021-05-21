«Сайт носит прямой политический характер». Минчанке дали 15 суток за плакат «TUT.BY».

На 26-летнюю Татьяну Немкевич завели административное дело по ст. 24.23 КоАП. Его рассматривала 21 мая судья Центрального района Виктория Шабуня, сообщает TUT.BY.

В ходе заседания выяснилось, что 20 мая Татьяна решила поддержать TUT.BY и вышла в квартале Осмоловки с плакатом. Согласно протоколу, девушка поучаствовала в пикетировании. По ее собственным словам, в момент задержания она говорила по телефону, а плакат находился в пакете. Вероятно, он просвечивал, поэтому милиционеры смогли увидеть надпись.

Немкевич пояснила, что плакат рисовала сама, чтобы поддержать задержанных сотрудников редакции TUT.BY. Выступивший свидетель (им был милиционер) утверждал, что в «непосредственной близости» видел, как три человека стояли с плакатом «TUT Асмалоўка».

Свидетель заметил, что подобным плакатом Немкевич высказывала свои политические убеждения. На вопрос адвоката, что именно является политическим в плакате, милиционер ответил:

- Сайт TUT.BY носит прямой политический характер.

Виктория Шабуня признала Немкевич виновной и назначила наказание в виде 15 суток.

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