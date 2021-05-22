Михаил Захаров после поражения от словаков: «Мы готовились к игре, разбирали соперника. Но провалились»

Тэйлор сменил Шостака по ходу первого периода матча. Фото: hockey.by

В Риге стартовал 84-ый чемпионат мира по хоккею. В первый день игрового дня сборная Беларуси встречалась со Словакией - одной из самых молодых по возрасту команд на этом турнире.

Первый период прошел под диктовку словаков. На 4-й минуте нападающий третьего звена Кристиан Поспишил мощным броском забивает первый гол, а спустя пять минут Петер Чехларик удваивает счет. На этом команда Крэйга Рэмси останавливаться не собиралась. На 11-ой минуте Поспишил оформил дубль в большинстве. После этого Михаил Захаров по ходу первого периода заменил основного вратаря Константина Шостака на Дэнни Тэйлора. Неприятным моментом стало удаление до конца игры Никиты Комарова, который грубо атаковал соперника у борта.

Во втором периоде сборная Беларуси не смогла выровнять положение. На льду было много потасовок и удалений. Большую часть матча словаки настойчиво угрожали воротам Тэйлора. А Джэфф Платт не сумел забросить шайбу в пустые ворота. Порой казалось, команде Захарова не хватает умения вести позиционные атаки. На 35-ой минуте судьи не засчитали гол Егора Шаранговича из-за помехи визуального обзора для словацкого вратаря.

В заключительном периоде белорусы играли медленно, оставляя много свободного пространства в своей зоне, но были агрессивны на чужой половине. На 45-ой минуте Мартин Гривик забросил очередную шайбу в наши ворота - 4:0. А в конце третьего периода сократить счет в игре удалось Михаилу Стефановичу и Егору Шаранговичу. Перед завершением встречи Чехларик забрасывает шайбу в пустые ворота нашей команды.

В итоге закономерная победа словаков со счетом 5:2.

Следующий поединок состоится 23 мая (16:15), играем со Швецией. В другом матче этой группы россияне в упорной борьбе обыграли чехов со счетом 4:3. Напомним, в четвертьфинал турнира по итогам группового раунда выйдут четыре лучшие команды.

После поражения главный тренер Михаил Захаров в интервью пресс-службе ФХБ сказал: «Мы готовились к сегодняшней игре, разбирали соперника. Но провалились».

Захаров признал, что уступили по многим компонентам, в том числе и в скорости.

«Просили ребят действовать внимательнее, аккуратно выводить шайбу, не удаляться. К сожалению, не получилось. Словаки забросили хорошие голы, отлично разыгрывали большинство. Но мы старались бороться до конца, отквитали две шайбы в концовке, бросали буллит. Второй и третий период мы хорошо сыграли, но вот первый провалили», - добавил Захаров.

Замену вратаря Шостака на Тэйлора он объяснил так:

«Первый гол, конечно, можно было предотвратить. И три шайбы в первом периоде все-таки многовато. Обычно в такой ситуации тренеры меняют вратарей, потому что они могут сломаться психологически. Тэйлор же здорово вошел в игру и отлично отработал свой отрезок».