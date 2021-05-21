Статус «подозреваемые»: задержанных сотрудников tut.by переводят в СИЗО

Задержанных сотрудников tut.by переводят в СИЗО

Трое суток прошло с момента задержания сотрудников портала tut.by, некоторые из них находятся в статусе подозреваемых, поэтому останутся под стражей. Об этом заявили родственникам задержанных, сообщает Telegram-канал tut.by.

Официальной информации от правоохранительных органов к этому моменту нет. Однако ранее сообщалось, что в отношении руководства завели уголовное дело об уклонении от уплаты налогов (ч.2 ст.243 УК Беларуси).

«Среди подозреваемых сотрудники редакции – главный редактор Марина Золотова, редактор Ольга Лойко, журналист Елена Толкачева – которые не имели никакого отношения к финансово-хозяйственной деятельности tut.by», – отмечается в сообщении в Telegram-канале.

Тем временем родственники задержанных рассказали, что Марину Золотову, Ольгу Лойко, Елену Толкачеву, Аллу Лапатко, а также замдиректора Ирину Рыбалко, заместителя главного бухгалтера Марию Новик переведут в СИЗО №1 на Володарского. У них статус подозреваемых.

Мера пресечения в виде заключения под стражу избирается на два месяца, при этом в течение десяти суток с момента задержания подозреваемым обязаны предъявить обвинение. Если оно не предъявлено, то мера пресечения отменяется.

Главный бухгалтер ООО «Тутбай Медиа» Анжела Ассад – тоже под стражей, при этом родственники точно не знают, где именно она находится, а также куда ее переведут. По данным волонтеров, она в настоящее время в СИЗО КГБ.

Менеджер проекта tam.by Дарья Данилова – подозреваемая по уголовной статье. Она находится в СИЗО КГБ. Ранее сообщалось, что ей предъявлено обвинение, но эта информация не подтвердилась.

Заместитель главного бухгалтера Мария Новик отправилась или будет отправлена в СИЗО №1, в то время как менеджер Андрей Авдеев находится в СИЗО КГБ в статусе подозреваемого.

Отмечается, что редакция пока не знает статуса и местонахождения генерального директора Людмилы Чекиной, заместителя директора по техническим вопросам Александра Дайнеко, юриста Екатерины Ткаченко, бывшего юриста ООО «Тутбай Медиа» Ирины Костюченко и гендиректора Hoster.by Сергея Повалишева.

«По имеющейся ранее информации, вдова основателя tut.by Юрия Зиссера Юлия Чернявская находится под домашним арестом», – сообщается в Telegram-канале.

Также вечером 21 мая стало известно, что завершился допрос журналистки tut.by Адарьи Гуштын. Она на свободе. Ее вызывали в ДФР КГК по делу топ-менеджеров tut.by и допрашивали пять часов.

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