Cертификаты вакцинации против COVID-19 утверждены в Евросоюзе

Сертификаты о вакцинации против коронавируса одобрили 21 мая постоянные представители 27 стран ЕС

Сертификаты о вакцинации против коронавируса одобрили 21 мая постоянные представители 27 стран ЕС, их внедрят во всех государствах Евросоюза с 1 июля. Об этом сказано в заявлении Совета ЕС, распространенном в пятницу в Брюсселе.

«Комитет постоянных представителей Совета сегодня единогласно поддержал политическое соглашение, достигнутое с Европарламентом 20 мая по европейскому цифровому сертификату COVID», – говорится в заявлении, сообщает ТАСС.

В документе поясняется, что «цель сертификатов – облегчить безопасное и свободное передвижение во время пандемии коронавируса, предоставив доказательства того, что человек был привит против COVID-19, либо получил отрицательный результат теста, или выздоровел от COVID-19».

«Сертификат, который будет использоваться к 1 июля, будет доступен в цифровом и бумажном формате, содержать QR-код и выдаваться бесплатно. Это не является предварительным условием для осуществления прав на свободное передвижение и не является проездным документом», – отмечается в заявлении.

Тем временем глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен признала, что не все европейские страны готовы к применению цифрового сертификата COVID-19.

– Мы запустили этот механизм, но не все страны готовы, кому-то что-то еще нужно догнать, – сообщила она.

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