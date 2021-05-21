Остановка сердца. В шкловской колонии умер Витольд Ашурок, признаный политзаключенным

В шкловской колонии умер Витольд Ашурок, признаный политзаключенным. Фото: mff.by

Вечером 21 мая стало известно о смерти осужденного на 5 лет Витольда Ашурка из города Березовка Лидского района Гродненской области. Мужчине было 50 лет, он умер в исправительной колонии №17 в Шклове Могилевской области. Предварительная причина смерти - остановка сердца, сообщает nn.by со ссылкой на родственников.

В социальных сетях известие о смерти Витольда, которого правозащитники признали политическим заключенным, вызвало большой резонанс. Пользователи соцсетей сообщают о том, что последние две недели от мужчины никто не получал писем. В одном из своих последних писем Витольд рассказывал о желтых бирках на одежде:

- Политических здесь хватает. Так что грустить повода нет. Тем более, что администрация издала приказ иметь желтый цвет бирок на одежде, и поэтому политических можно отличить издалека, - писал Витольд.

Письмо Витольда Ашурка из шкловской колонии. Фото: facebook.com/pyx.by​

Его осудили 18 января в Лидском районном суде, процесс проходил в закрытом режиме, поэтому подробности не известны. Есть сведения лишь о том, что мужчину обвинили по двум уголовным статьям - «Организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них», а также «Насилие либо угроза применения насилия в отношении сотрудника органов внутренних дел».

- Я никого не убил, никого не обманул, ничего не украл. Я делал так, как требует моя совесть, - говорил Витольд.

Активист занимался тем, что поднимал экологические вопросы: он боролся против вредного производства стекловаты. Вместе с соратниками чтил места повстанцев Кастуся Калиновского: они ставили кресты на месте захоронения повстанцев по всей Гродненской области, сделали памятник между деревнями. Долгое время работал выдувателем на стеклозаводе, затем делал ремонт квартир.

- Витольд - это один из самых принципиальных, честных и настоящих людей, с которыми я знакома, - говорила о мужчине его подруга Ольга Быковская.