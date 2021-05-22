В Беларуси перестал открываться еще один сайт

Доступа к сайту в настоящее время нет

На территории Беларуси перестал открываться один из самых популярных и востребованных русскоязычных сайтов спортивной тематики - «sports.ru».

По всей видимости, доступ к сайту заблокирован решением профильного министерства.

И в сетях мобильных операторов, и на устройствах со стационарным интернетом при попытке зайти на названный сайт появляется информация следующего содержания.

«Доступ к информационному ресурсу ограничен на основании решения Министерства информации Республики Беларусь, принятого в соответствии с Законом Республики Беларусь «О средствах массовой информации»

Отметим, что одним из основателей проекта sports.ru является выходец из Беларуси Дмитрий Навоша.

В конце лета 2020 года он инициировал создание Фонда солидарности, цель которого - оказание помощи белорусам, утратившим из-за участия в протестных акциях работу. Однако зимой этого года sports.ru был продан инвестиционному фонду Алексея Нечаева. Этот бизнесмен, который является основателем косметического гиганта Faberlic, не так давно заявил о себе как о лидере российской партии «Новые люди».

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