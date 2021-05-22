Стало известно, когда состоится очередное заседание Конституционной комиссии

В Беларуси продолжается процесс по изменению Основного закона Фото: Надежда БУТОВИЧ

Очередное заседание Конституционной комиссии запланировано на 26 мая. Об этом, как пишет БелТА, проинформировали источники в рабочей группе по информационному обеспечению деятельности Конституционной комиссии.

Что касается повестки дня, то она анонсирована следующим образом: планируется, что будет рассмотрен спектр вопросов о конституционном статусе Всебелорусского народного собрания, а также конституционные положения, касающиеся системы местного управления и самоуправления.

Напомним, первое заседание Конституционной комиссии прошло в День Конституции – 15 марта 2021 года. Изначально в ее состав вошли 34 человека, затем численность комиссии была расширена до 36 человек.

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