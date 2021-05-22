В Столинском районе работник рыбхоза с подельником похитили почти полтонны живой рыбы

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Как сообщает телеграм-канал Следственного комитета Беларуси, задержаны двое подозреваемых в хищении живой рыбы в одном из рыбхозов Столинского района.

Еще 6 мая сотрудники ГАИ остановили для досмотра грузовой автомобиль. В нем оказались две емкости с живой речной рыбой. В ходе дальнейшего разбирательства выяснилось, что документов, которые бы подтверждали приобретение рыбы, у водителя нет.

Приехавшая на место следственно-оперативная группа провела осмотр места происшествия. Выяснилось, что 60-летний житель Столинского района, который является работником одного из рыбхозов, совместно со своим 47-летним знакомым похитили более 480 килограмм живой рыбы. Действовали они в период с 5 по 6 мая, похищали карпа - «годовика» и «двухгодовика».

Оба подозреваемых задержаны, в ходе допроса подозреваемые подробно рассказали об обстоятельствах хищения, признали вину.

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