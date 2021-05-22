Начальника Полоцкого ИВС нашли мертвым на рабочем месте. Предварительная версия - суицид

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Как сообщает телеграм-канал «Наша нiва», 21 мая своем рабочем месте был найден мертвым начальник изолятора временного содержания Полоцкого РОВД. По предварительной версии, речь идет о совершенном суициде. Сообщается, что начальником ИВС Кирилл М. стал относительно недавно, до этого он служил во внутренних войсках. У него осталось двое детей.

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По информации пресс-секретаря МВД Ольги Чемодановой, тело начальника Полоцкого ИВС было найдено не на рабочем месте. Причины его смерти выясняются.

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