В Мининформе подтвердили блокировку сайта sports.ru и назвали причины

Любимый многими популярный портал sports.ru в Беларуси уже недоступен

Как мы уже писали, в Беларуси перестал открываться один из самых популярных и востребованных русскоязычных сайтов спортивной тематики - «sports.ru». Его основателем является белорус Дмитрий Навоша, создавший в августе 2020 года Фонд солидарности, цель которого - оказание помощи белорусам, утратившим из-за участия в протестных акциях работу.

Как сообщает Sputnik, в Министерстве информации Беларуси блокировку сайта подтвердили.

- Действительно, такое решение было принято, с соответствующим ходатайством в Миниформ обратились налоговые органы Беларуси в связи с нарушениями законодательства Республики Беларуси об азартных играх. Помимо Sports.ru, заблокированы еще 483 ресурса, - цитирует Sputnik слова первого замминистра Андрей Кунцевич, который высказался в ходе прямой телефонной линии.

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