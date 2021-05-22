ЧП в Могилеве: мотоциклист погиб после столкновения с лосем

Скрин-шот видео МВД

О трагедии, случившейся в Могилеве, сообщается в телеграм - канале пресс-секретаря МВД Ольги Чемодановой. В результате ДТП - столкновения мотоцикла и лося - погиб мотоциклист.

ЧП случилось около часа ночи 22 мая на Минском шоссе Могилева. 26-летний водитель, управлявший мотоциклом марки Kawasaki, совершил наезд на выбежавшего на проезжую часть лося. В результате столкновения мотоциклист получил травму, несовместимую с жизнью.

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