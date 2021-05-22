Состоялся телефонный разговор Александра Лукашенко с президентом Азербайджана. Вот что они обсуждали

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Утром 22 мая состоялся телефонный разговор президента Беларуси Александра Лукашенко и его азербайджанского коллеги Ильхама Алиева. Как сообщает пресс-служба Александра Лукашенко, президенты обсудили обстановку в обеих странах, обменялись мнениями по актуальным вопросам.

Кроме этого Александр Лукашенко поблагодарил Ильхама Алиева за поддержку и поставки в Беларусь углеводородного сырья. Тот в свою очередь рассказал о положении дел на армяно-азербайджанской границе. Александр Лукашенко выразил надежду, что напряженная ситуация будет разрешена в ближайшие дни.

Также сообщается, что главы государств предметно обсудили направления белорусско-азербайджанского сотрудничества и реализацию договоренностей, которые были достигнуты в ходе визита президента Беларуси в Азербайджан.

Как ожидается, уже в самое ближайшее время в Беларусь прибудет азербайджанская делегация специалистов по градостроительству, вместе с белорусскими коллегами будет проработан план начала строительных работ в регионе.

Помимо этого в Беларуси ждут также сельскохозяйственную делегацию из Азербайджана.

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