Состоялся телефонный разговор Александра Лукашенко с президентом Азербайджана. Вот что они обсуждали

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Утром 22 мая состоялся телефонный разговор президента Беларуси Александра Лукашенко и его азербайджанского коллеги Ильхама Алиева. Как сообщает пресс-служба Александра Лукашенко, президенты обсудили обстановку в обеих странах, обменялись мнениями по актуальным вопросам.
Также сообщается, что главы государств предметно обсудили направления белорусско-азербайджанского сотрудничества и реализацию договоренностей, которые были достигнуты в ходе визита президента Беларуси в Азербайджан.
Как ожидается, уже в самое ближайшее время в Беларусь прибудет азербайджанская делегация специалистов по градостроительству, вместе с белорусскими коллегами будет проработан план начала строительных работ в регионе.
Помимо этого в Беларуси ждут также сельскохозяйственную делегацию из Азербайджана.
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