В МВД опровергли информацию о том, что начальник Полоцкого ИВС был найден мертвым непосредственно на своем рабочем месте

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Как сообщает Sputnik, информация о том, что смерть изолятора временного содержания Полоцкого РОВД произошла на рабочем месте не соответствует действительности. Об этом, как сообщается, проинформировала пресс-секретарь правоохранительного ведомства Ольга Чемоданова.

- Обстоятельства смерти устанавливают следователи. Но информация о том, что он умер на рабочем месте, распространяемая в некоторых Telegram-каналах, не соответствует действительности, - сказала официальный представитель МВД

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