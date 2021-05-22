Количество зараженных коронавирусом в Беларуси на 22 мая 2021 года: плюс 1471 заболевших, выписано 1463 человека, за сутки – 9 смертей

За сутки умерло 9 человек с подтвержденным коронавирусом Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Министерство здравоохранения Беларуси в своем официальном телеграм-канале опубликовало актуальную статистику заболеваемости коронавирусом в республике за сутки.

Сообщается, что за сутки выявлен 1471 пациент с диагностированным COVID-19. Выписано из учреждений здравоохранения чуть меньше - 1463 человека. Всего, с начала пандемии, в Беларуси были зарегистрированы - 384773 человека с положительным тестом на коронавирус, выздоровели 374854 человека.

Увы, без летальных случаев за минувшие сутки не обошлось: зарегистрировано 9 смертей пациентов, у которых ранее был подтвержден коронавирус. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 2761 человек.

По данным ведомства, за истекшие сутки выполнено 18 тысяч 710 тестов. За все время пандемии был проведено 6 192 860 тестов.

Активно продолжается в стране и вакцинация: уже более 427,3 тысяч белорусов получили первую дозу вакцины против COVID-19, а без малого более 283 тысячи человек прошли полный курс вакцинации.

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