Горели комбайн и трактор: в МЧС рассказали о пожарах сельскохозяйственной техники

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Сразу о двух происшествиях, связанных с огнем, рассказали в МЧС Беларуси. Оба были связаны с сельскохозяйственной техникой.

По данным спасателей в поле, которое находится на возле деревни Осиповичи Дрогичинского района Брестской области начал гореть кормоуборочый комбайна КВК-800. Машина относительно новая - 2013 года выпуска, принадлежит ОАО «Осиповичи».

Второй пожар случился в поле возле деревни Милевичи Житковичского района Гомельской области. Здесь последствия огня более серьезные: полностью уничтожен принадлежавший ОАО «Люденевичи» трактор МТЗ 2010 года выпуска.

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