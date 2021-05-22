В Минздраве рассказали о состоянии Ромы Когодовского, который спасая младшего брата, получил сильнейшие ожоги

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В телеграм - канале Министерства здравоохранения опубликована информация о состоянии Ромы Когодовского, который вынес младшего брата из огня.

Ребенок находится в Республиканском ожоговом центре на базе БСМП.

Отмечается, что состояние его на протяжении недели оставалось стабильно тяжелым. Мальчик прошел несколько этапов хирургического лечения, ему выполнялась поэтапная кожная пластика. Во время операций осуществлялось местное лечение ожоговых ран, врачи удаляли пострадавшие обожженные ткани с применением современных технологий комбустиологии.

Рома продолжает находиться в отделении реанимации, рядом с ним постоянно пребывает мама. Мальчик находится на ИВЛ, но он в сознании. Он реагирует на речь, мама читает ему книги, иногда он смотрит мультфильмы.

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