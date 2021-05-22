Власти Брестской области собираются ввести сбор за выезд из страны

При выезде из Беларуси с Брестской области так же, возможно, придется заплатить местный сбор. Фото: Оксана БРОВАЧ

Введение местного сбора за пересечение госграницы на авто планируют рассмотреть в Брестском областном Совете депутатов, информирует БелТА.

Сессия облдепутатов, где будет рассматриваться этот вопрос, состоится уже в понедельник, 24 мая.

Брестские власти считают, что при введение местного сбора будут руководствоваться принципами уже принятыми в других областях - Гомельской и Гродненской. Но еще хотят детальнее обсудить оплату.

- Суть в том, что нужно было уточнить некоторые моменты по оплате. Если сбор будет введен, он будет действовать по времени практически так же, как и в других областях, - прокомментировал председатель Брестского облисполкома Юрий Шулейко.

Ранее «Комссомолка» писала о том, что местный сбор за выезд на машине из Беларуси с территории Гомельщины и Гродненщины начнет действовать с 1 июня 2021-го года. Собранные средства будут направлять на борьбу с коронавирусом. Изначально планируется взимать плату примерно до 1 января 2023-го года.

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