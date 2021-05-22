Пока мама вешала белье на улице, в доме сгорел 6-летний ребенок: трагедия в Лельчицком районе

Женщина была на улице. когда начался пожар. Фото: МЧС.

О пожаре с погибшим ребенком, сообщила пресс-служба УМЧС по Гомельской области. Трагедия произошла в пятницу, 21 мая, в агрогородке Глушковичи, что в Лельчицком районе.

Звонок в МЧС поступил около 16.35 часов. Прибывшие в агрогородок по вызову пожарные обнаружили объятые пламенем жилой дом и две хозпостройки.

В доме во время пожара остался 6-летний ребенок, мальчик погиб. Фото: МЧС.

Выяснилось, что в доме проживает 28-летняя женщина с двумя детьми, 11- и 6-летним мальчиками. В момент возгорания она была дома с младшим ребенком, а школьник был у бабушки. Женщина вышла во двор развешивать постиранное белье, а когда вернулась - веранда, где работала стиральная машина, была объята пламенем. Войти в дом, чтобы спасти младшего сынишку сельчанка не смогла. Труп ребенка обнаружили спасатели в одной из комнат, после локализации возгорания.

- Пожар ликвидировали спасатели. Огонь уничтожил две хозпостройки, кровлю, потолочные перекрытия и имущество в доме, повредил стены. Причина пожара еще устанавливается. Но среди рассматриваемых версий: детская шалость с огнем или нарушение правил эксплуатации электросетей и электрооборудования, - прокомментировали в пресс-службе.

В огне сгорели дом и две хозпостройки на территории домовладения. Фото: МЧС.

В МЧС напомнили, что за жизнь и здоровье детей ответственность несут взрослые.

Родителям необходимо закрепить с детьми правила пожарной безопасности. Необходимо усвоить с детьми, что им:

- нельзя играть со спичками;

- нельзя включать электроприборы, если взрослых нет дома;

- нельзя открывать дверцы печки;

- нельзя бросать в огонь пустые баночки и флаконы от бытовых химических веществ, особенно аэрозоли;

- нельзя играть или брать бензин или другие горючие вещества;

- нельзя прятаться при пожаре;

- если в комнате огонь, необходимо выбраться из нее на четвереньках и звать взрослых;

- если начался пожар, сразу же выйти на улицу, балкон или в коридор и позвать на помощь взрослых или спасателей по телефону «101».

- Лучший способ предотвратить несчастные случаи с детьми - это не оставлять их без присмотра. Если это не всегда возможно, то родители заранее должны позаботиться об их безопасном пребывании, - добавили в МЧС.

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