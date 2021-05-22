Причина в непреодолимых трудностях: аналитик Сергей Чалый «заморозил» свой YouTube

YouTube-канал «Чалый Live» отправляется в отпуск на "неопределенное время". Фото: «Наша Нiва».

Известный белорусский аналитик, ведущий и журналист Сергей Чалый приостановил работу своего ютуб-канала «Чалый LIVE», сообщает «Наша Нiва».

Сначала он отменил «живой эфир» в субботу, 22 мая, в котором традиционно комментировал ситуацию в стране и отвечал на вопросы подписчиков. Хотя субботние стримы проводились довольно регулярно. А затем сообщил, что дальнейшая судьба канала довольна неопределенная, так как он уходит в «отпуск на неопределенное время».

- Причина, как вы поняли, в непреодолимых трудностях, - сказал Сергей Чалый в комментарии.

В Беларуси Сергей Чалый широко известен в качестве автора и ведущего передачи «Экономика на пальцах», выходившей на tut.by, а также программы «Экономика с Чалым» на телеканале «Белсат». Ютуб-канала «Чалый LIVE» был довольно популярным в сети, его видео набирали сотни просмотров.

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