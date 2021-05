Финал «Евровидения» 22 мая: кто какое место займет и почему - прогноз эксперта

66-й конкурс «Евровидение» проходит в Роттердаме. Фото: eurovision.tv

Мы уже обсуждали с музыкантом, вокалисткой и создательницей песен Марией Эриксон, белоруской, которая уже 15 лет живет в Швеции, живет историю успехов и поражений Беларуси на конкурсе и выводили вывели «формулу победы».

Теперь Мария сделала свой прогноз на то, в каком порядке расположатся финалисты конкурса в зрительском голосовании, и кто же попадает в заветный топ-10. Сарзу оговоримся. это именно голосование зрителей! Разобрать все 26 песен очень сложно, и у нас получился вот такой вот топ-16.

Итак, мнение Марии Эриксон:

"16. Молдова - подопечная Киркорова, как я уже слышала определение, «Лобода на минималках» :) Песня яркая, хоть и напоминает сразу и Лободу, и Марув, и еще что-то.

15. Сербия, трио Hurricane и их «Loco Loco» - зажигательные девушки, а ля «Виагра». Мне кажется, они будут близки к десятке.

14. Финляндия, группа Blind Channel с песней «Dark Side». «Линкин парк возвращается» :) Я люблю рок и метал, но именно подобное направление - вообще не мое. Слишком много пафоса на пустом месте. Но для «Евровидения» это что-то новое, думаю, они будут около десятки.

13. Сан Марино. Мне симпатична Сенхит, и Adrenalina - это лучший номер от Сан Марино за последние лет 15. Но, думаю, выше десятого места ей не видать.

12. Болгария, Виктория Георгиева с песней «Growing Up is Getting Old» - как по мне, это скучно, не зря девушка в пижаме на сцене, уснуть можно :) . Но многим нравится.

11. Азербайджан, певица Efendi. Песни «Mata Hari» как таковой нет, припев построен на трех нотах, типичный восточный семпл, но номер зажигательный, потому, думаю, высоко оценится.

10. Исландия, Gagnamagnið. Что-то очень евровидийно-форматное, шуточное, незатейливое. Для меня уже слишком незатейливое, песня никакая.

9. Кипр, Elena Tsagrinou с песней El Diablo. Кипр после успеха Eleni Foureira (второе место в 2018 году), решил не заморачиваться и третий раз отправляет исполнительницу и песню такого формата. За счет красочного шоу и дерзкого названия, думаю, есть шансы на десятку.

8. Греция, певица Stefania с песней Last Dance, потому что песня симпатичная и запоминается сразу.

7. Украина, коллектив Go_A с песней Shum. Такого никогда не было, потому место в десятке, думаю, им обеспечено.

6. Швейцария, исполнитель Gjon's Tears с песней Tout l'Univers, могла бы иметь место выше, но это повторение Голландии 2019 года, потому вряд ли.

5. Литва, группа The Roop с песней Discoteque. Выделяются, соблюдены модные тенденции, в том числе яркий желтый цвет на фоне "индиго" - многие используют "бледно-фиолетовый" в этом году. Хороший инструментальный семпл. Поскольку они наши литовские соседи и братья, буду за них болеть!

4. Швеция, исполнитель Tusse с песней Voices. Я уделила внимание на днях творчеству Тусе и была приятно удивлена, это очень талантливый парень. Песню для конкурса ему написали очень среднюю. Ему в ней не развернуться. Но будет высокое место, и он этого достоин. Милейший человек с большой душой и харизмой.

3. Россия, исполнительница Manizha с песней Russian Woman, потому что ярко, скандально и необычно, с сильным посылом.

2. Франция, исполнительница Barbara Pravi с песней Voilà, потому что национально и колоритно, но от меня двойка за то, что не заморачивалась и проехалась по творчеству Эдит Пиаф. Явное сходство с песней Падам Падам в припеве. Ну что ж, Евровидение "похожестью" не испугаешь!

1. Первое место у меня делят Италия, группа с датским названием Måneskin с песней Zitti e buoni, потому что это круто, все красивы и сексуальны, умеют играть, петь и кайфовать от процесса, и Мальта, певица Destiny с песней Je Me Casse, потому что это, бесспорно, бомба и взрыв. У нее есть все для победы. Оригинальная внешность, сильный голос. Кто из них победит, я не знаю".

Что ж, посмотрим сегодня в 22 часа!

