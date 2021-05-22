Эпидемиологи призывают белорусов пройти тест, чтобы понять проблемы с вакцинацией

Белорусов приглашают пройти тест, чтобы решить проблемы вакцинации против COVID-19 Фото: Павел МАРТИНЧИК

Белорусам предлагают пройти исследование, чтобы узнать их приверженность вакцинации против коронавируса. Тест в режиме онлайн проводится на сайте «Научно-практического центра гигиены».

С помощью теста исследуется приверженности вакцинации против «ковида» различными социально-демографическими группами населения Беларуси.

- Ваше участие в опросе поможет определить оптимальные стратегии для достижения успеха в проведении прививочной компании против COVID-19, понять и устранить причины низкого уровня использования вакцин отдельными группами населения, - говорится в описании к тесту.

Данные теста затем будут использоваться исключительно в научных целях. Также будут соблюдаться принципы анонимности и конфиденциальности. В тесте несколько блоков вопросов, среди которых информация об образовании, семье, детях и пожилых родственниках, а также о том болел ли респондент коронавирусом в любой форме.

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