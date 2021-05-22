У посольства Беларуси в Киеве задержали активиста с мешками навоза

В Киеве задержали белоруса, пытавшегося забросить мешки с навозом на территорию посольства Беларуси. Фото: Яндекс

О том, что у посольства Беларуси в Киеве задержали общественного активиста Петра Маркелов, сообщило информагентство «РИА Новости».

О поступке белорусского активиста Петра Маркелова в эфире телеканала «Украина 24» сообщила представитель пресс-службы Киева.

По словам, замглавы отдела коммуникации киевской полиции Юлии Гирдвилис, у посольства активист был задержан, на него составили протоколы об административном правонарушении.

Полиция задержала активиста на месте преступления. Фото: стоп-кадр | видео Еврорадио

Поступок Маркелова правоохранители квалифицировали как мелкое хулиганство. Протокол был составлен на месте.

- Он объяснил это тем, что, собственно, хотел так поступить, и все. Была у него такая задумка, хотел вот так навредить, - прокомментировала Гирдвилис.

В Украине мелкое хулиганство наказывают штрафом, исправительными работами или админарестом.

Поступок нескольких активистов попал на видео, они хотели перебросить мешки с навозом на территорию белорусского посольства. У Маркелова получилось высыпать навоз только на ворота диппредставительства. Задержали нарушителей быстро и довольно жестко.

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