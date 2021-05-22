Глава ТРК «Мир» прокомментировала ситуацию с tut.by: Я первая стану на защиту независимых СМИ

Глава ТРК "Мир" в Беларуси пообещала стать на защиту независимых СМИ. Фото: стоп-кадр | видео "Беларусь 1"

Выступая в эфире «Беларусь 1» директор представительства МТРК «Мир» в Беларуси и бывшая начальник главного идеологического управления Администрации президента Ольга Шпилевская прокомментировала ситуацию с tut.by.

Так говоря о tut.by, глава МТРК «Мир» заявила: «Не надо путать народ!». Она подчеркнула, что новостной сайт tut.by, который в Беларуси заблокировали 18 мая, является, по ее словам, десятой или сотой частью всего предприятия «ТУТ БАЙ МЕДИА».

- Зарабатывало деньги и пользовалось всеми преференциями, которые давало государство, когда они были членами ПВТ, - заявила Шпилевская.

И заметила, что не стоит все переводить «только в сторону того, что здесь кто-то ущемляет какое-то средство массовой информации». В то же время Шпилевская объявила, что независимые средства массовой информации необходимо защищать, но тут же высказала сомнение в том, есть ли такие медиа в Беларуси.

- Если кто-то когда-то будет обижать независимое средство массовой информации, я первая стану на его защиту! Но вначале покажите мне независимое средство массовой информации на территории нашей страны, - прокомментировала она.

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