Дожди и грозы - без перемен: погода в Беларуси на неделю с 24 по 30 мая

В Беларуси в конце мая температурный фон останется ниже нормы. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Как будет меняться погода в Беларуси в последнюю неделю, сообщили в эфире ОНТ. Дождливая погода сохранится в Беларуси и на следующей неделе, средняя температура будет по-прежнему ниже нормы.

Так в понедельник и вторник, 24 и 25 мая, погода будет облачной с прояснениями. Ночью непродолжительный дождь, температура установится в пределах +5…+11 градусов. Днем местами возможны грозы с порывистым ветром. Но несмотря на это будет все еще тепло, воздух прогреется до +20 градусов.

А вот уже в среду, 26 мая, погода испортится. В ночные часы температура опустится до +8…+15 градусов. Дожди и грозы прогнозируются в отдельных регионах, днем будет не теплее +13…+18 выше ноля.

Дожди будут повторятся также в четверг и пятницу, 27 и 28 мая. Из-за высокой влажности ночью и в утренние часы высокая вероятность тумана, местами видимость будет снижать до 500 метров. Ветер будет усиливаться при грозах, которые вероятны днем. Ночью около +5…+12, но днем потеплеет и до +20 градусов.

Последние выходные мая также будут ненастными. В субботу и воскресенье, 29 и 30 мая, погода будет облачной с прояснениями. Прогнозируются кратковременные осадки, но местами прольются и грозы. Также вероятны густые туманы и понижение видимости до полукилометра из-за высокой влажности около 90%. Ночи все еще холодные +6…+12, да и днем всего около +17 тепла.

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