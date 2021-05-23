Стал известен победитель песенного конкурса «Евровидение – 2021». Фото: EBU

Итальянская рок-группа Måneskin стала победителем международного песенного конкурса «Евровидение – 2021». Гранд-финал завершился в Роттердаме в ночь с 22 на 23 мая. Всего в финале выступили представители 26 стран.

Рок-группа Måneskin получила максимальную сумму баллов от зрителей и профессионального жюри – 524. На втором месте оказалась певица из Франции Barbara Pravi – 499 баллов, на третьем – исполнитель из Швейцарии Gjon’s Tears, который набрал 432 балла.

По результатам только профессионального жюри, в тройке лидеров оказались Швейцария, Франция и Мальта.

Стал известен победитель песенного конкурса «Евровидение – 2021». Фото: eurovision.com

Представительница России певица Manizha получила от зрителей 100 баллов, а от профессионального жюри – 104 балла. Она оказалась на 9 месте.

По итогам зрительского голосования сразу четыре страны получили по 0 баллов. Среди них, Германия, Испания, Нидерланды и Великобритания.

Финал песенного конкурса «Евровидение – 2021» прошел без выступления предыдущего победителя. Все дело в том, что у Дункана Лоуренса обнаружили положительный тест на COVID-19. В финале показали запись его песни.

Напомним, что Беларусь в этом году Беларусь отстранили от участия в песенном конкурсе «Евровидение – 2021».

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