В Беларуси планируют ужесточить ответственность за надписи и граффити на зданиях

В Беларуси планируют ужесточить ответственность за роспись зданий. Фото: скриншот с телеканал "Беларусь 1"

Мэр Минска Владимир Кухарев в эфире программы «Вопрос номер один» на телеканале «Беларусь 1» рассказал, что в Беларуси готовятся изменения в законодательство по ужесточению ответственности за роспись зданий.

- Мы довольно серьезно совместно с сотрудниками милиции занимаемся данной проблемой. Уже очень много людей привлечено к ответственности, задержано. Если человек испортил фасад, сделал какие-то надписи, то необходимо весь фасад перекрашивать. А это очень серьезные суммы денег. Уже более миллиона рублей было выставлено. Деньги взыскиваются с тех людей, которые были задержаны. Если посчитать вместе со штрафами – около полутора миллионов рублей, - сказал Кухарев.

По словам главы Мингорисполкома, значительную помощь в раскрытии оказывают камеры видеонаблюдения. Он добавил, что работа в данном направлении будет продолжена.

- Мы готовим сейчас изменения в законодательство по ужесточению ответственности за эти правонарушения. Это действительно очень большой урон для жителей Минска. И, безусловно, это влияет на имидж. Если человек неоднократно совершил, то он уже и дальше сознательно совершает эти поступки, а не как они потом объяснить пытаются: сами не понимали, как это сделали. И наказание должно быть намного серьезнее – это наше убеждение, - отметил Кухарев.

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