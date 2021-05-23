Сергей «Хлопотное дельце» вышел на свободу после 30 суток административного ареста. Фото: скриншот с видео МВД

Сергей «Хлопотное дельце» Миронов вышел на свободу из изолятора временного содержания в Жодино 22 мая после 30 суток административного ареста. Вместе с ним на свободу вышла его мама.

Сергей Миронов с мамой были задержаны 22 апреля на районном марше, который прошел в микрорайоне Малиновка. Им присудили 30 суток административного ареста.

Встретить Сергея и маму, как сообщает портал onliner.by, в Жодино приехали друзья и родные. У Сергея сразу же поинтересовались, с кем остался пес Феликсик. Он ответил, что точно не знает, но «у кого-то были ключи», и за собаку Сергей не волновался.

В Жодино Сергея и его маму встречали родные. Фото: onliner.by

На вопрос об условиях, Миронов сказал, что они нормальные и сидеть можно. За 30 суток книг он не читал, так как в камере ИВС их не было. Первое желание парня – пойти в душ.

- А чем вы занимались в камере?

- Шатались, болтали и играли в шахматы, - сказал Миронов.

В Жодино Сергея и его маму встречали родные. Фото: onliner.by

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