На территории предприятия «БЕЛДЖИ» произошел пожар. Фото: reform.by

На территории предприятия «БЕЛДЖИ» 23 мая, в воскресенье, произошел пожар. Об этом сообщили БелТА в МЧС.

- На территории предприятия «БЕЛДЖИ» в деревне Горелица Борисовского района произошел пожар. В воскресенье, 23 мая, в 01.52 сработала система автоматической пожарной сигнализации в серверном помещении одноэтажного здания насосной станции, которая расположена на территории предприятия. В результате возгорания были повреждены газонокосилка и электросамокат, - рассказали в ведомстве.

В результате пожара никто не пострадал. Работа предприятия и насосной станции нарушена не была.

На данный момент устанавливается причина пожара.

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