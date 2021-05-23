В Беларуси на 23 мая объявлен оранжевый уровень опасности Фото: Инна КОРСАК

В Беларуси на воскресенье, 23 мая, объявлен оранжевый уровень опасности. Информация об этом была опубликована на сайте pogoda.by.

В период с 8 до 14 часов на большей части территории страны прогнозируются грозы и усиление юго-западного ветра до 18 метров в секунду.

В Минске в период с 10 до часов ожидается гроза и усиление порывов ветра до 15-18 метров в секунду. В целом, подобные неблагоприятные явления по Беларуси сохранятся до конца дня.

Температура воздуха по северу страны составит 13 градусов тепла, по югу- до 20 градусов со знаком плюс.

В Минске днем ожидается до 16 градусов тепла, вечером – до 13 градусов со знаком плюс.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Дожди и грозы - без перемен: погода в Беларуси на неделю с 24 по 30 мая.

Назван прогноз погоды в Беларуси на последнюю неделю мая. (подробности)

Ученые рассказали, как поменялась продолжительность сезонов и когда в Беларуси лето будет длиться полгода.

Последствия такого потепления могут быть очень серьезными. (подробности)