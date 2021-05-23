Количество зараженных коронавирусом в Беларуси на 23 мая 2021 года: 1252 новых случая COVID-19, 10 смертей за сутки

Актуальная статистика по коронавирусу в Беларуси от Минздрава Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ

В телеграм-канале Минздрава была размещена статистика по коронавирусу на 23 мая. За сутки было выявлено 1252 пациента с положительным тестом на COVID-19.

С начала пандемии в стране заразились коронавирусом уже 386 025 человек.

В Министерстве здравоохранения рассказали, что за последние сутки после проведенного лечения в больницах были выписаны домой 1599 человек.

Всего в Беларуси на 23 мая коронавирусной инфекцией переболели уже 376 453 пациента.

- Не обошлось за последние сутки и без летальных исходов. В больницах скончались 10 человек. Всего за период распространения COVID-19 умерли 2771 пациент, - рассказали в Минздраве.

В ведомстве добавили, что активно продолжается проведение тестов, которые выявляют коронавирус. Всего их было 6 миллионов 211 тысяч 780. За последние сутки провели 18 920 тестов.

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