«Не допустить социальной напряженности в коллективе»: для бюджетников с 1 июля вводят очередные изменения по зарплатам

Для бюджетников с 1 июля вводят очередные изменения по зарплатам Фото: Инна КОРСАК

Для бюджетников уже с 1 июля введут очередные изменения по зарплатам. Они касаются среди всего прочего надбавок и премий. На данный момент чиновники, профсоюзы поясняют бюджетным организация, как именно будет работать новые схема оплаты труда. При этом важно «не допустить и предупредить социальную напряженность в коллективе», а также исключить случаи снижения зарплат. Об этом сообщает tut.by.

Предыдущие существенные изменения по заработным платам бюджетников, которые были введены с 2020 года, сопровождались многочисленными ошибками в начислении и выплате зарплат бюджетников, жалобами бюджетников, а также коллективными обращениями.

Июльские изменения по зарплатам для бюджетников предусмотрены указом №482 от 22 декабря 2020 года. После этого профильные ведомства приняли постановления, чтобы ввести зарплатные новшества, в том числе в культуре, образовании и здравоохранении.

Коротко про изменения, которые будут введены уже с 1 июля 2021 года:

- Поскольку с 1 июля 2021 года на премирование будут направляться не только средства в размере 20% сумм окладов работников, но также и неиспользованные средства, которые предусмотрены на оплату труда, то установление иных стимулирующих (кроме премии) и компенсирующих выплат в конкретном размере позволит сохранить уровень оплаты труда работников, установленный до 1 июля 2021 года, - ранее пояснили в Министерстве труда.

Чиновники называют предстоящие изменения совершенствованием системы оплаты труда.

На данный момент на местах проводят совещания и дают пояснения, в том числе чтобы по «недопущению и предупреждению социальной напряженности в коллективах». Это делают по поручению правительства №30/102-103/2788р от 23 апреля – по вопросам реализации указа №482.

В некоторых бюджетных организациях в проекте коллективного договора, который намерены ввести с 1 июля сразу после введения зарплатных новшеств, прописывают, что наниматель и профсоюз обязуются «принимать исчерпывающие меры по соцзащищенности работников, а также недопущению и предупреждению соцнапряженности в коллективе». Также будет проводиться разъяснительная работа с каждым работников по вопросам новой системы оплаты труда.

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