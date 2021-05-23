Пилоты подали сигнал о минировании: в минском аэропорту совершил аварийную посадку самолет лоукост-авиакомпании Ryanair

Пилоты подали сигнал о минировании: в минском аэропорту совершил аварийную посадку самолет лоукос-авиакомпании Ryanair. Фото: Белсат.

Boeing 737-800 лоукост-авиакомпании Ryanair летел из Афин в Вильнюс. Подлетая к белоруско-литовской границе самолет развернулся и начал снижение. А в 13:16 приземлился в минском аэропорту. По некоторым данным, перед посадкой пилоты подали сигнал бедствия. После этого на полосу минского аэропорта были стянуты десятки пожарных автомобилей.

По некоторым данным, могла поступить информация о минировании самолета. Сейчас самолет находится на стоянке аэропорта.

- Сейчас там работают саперы, проводятся все необходимые мероприятия. Пассажиры покинули самолет и проходят повторный досмотр, сообщает onliner.by. Сообщение о минировании не подтвердилось, уточнили в аэропорту.

Так деле самолет лоукост-авиакомпании Ryanair.

Севший в Минске Boeing 737-800 выпущен в 2017 году. Он вмещает 189 пассажиров. Точно такие же самолеты есть в парке авиакомпании «Белавиа».

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