Задержанных сотрудников телеканала «Белсат» подозревают в «незаконном изготовлении и распространении медиаконтента». Фото: "Беларусь 1"

Задержанных сотрудников телеканала «Белсат» подозревают в «незаконном изготовлении и распространении медиаконтента». Об этом сообщили в эфире телеканала «Беларусь 1».

В сюжете рассказали о том, что студия в Минске была «нелегальной». Во время обыска силовики нашли в студии форму сотрудников милиции, МЧС и ЖЭСа.

Шесть задержанных технических сотрудников телеканала «Белсат» подозревают по статье 23.5 КоАП – незаконное изготовление и распространение медиаконтента».

- Польский телеканал в Беларуси не зарегистрирован – работает нелегально. У нас также есть все основания подозревать, что телеканал причастен к маскараду с ряжеными силовиками, - сказали в сюжете на «Беларусь 1».

Напомним, что силовики 21 мая, в пятницу, пришли в студию телеканала «Белсат», где снимаются программы «Хай так» и «Кожны з нас».

Сотрудники ДФР 18 мая пришли в офис портала tut.by.

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