На самолете компании Ryanair, который совершил посадку в Минске, летел блогер Роман Протасевич. Фото: esquire.ru
На самолете компании Ryanair, который совершил посадку в Минске 23 мая, летел блогер Роман Протасевич. Сообщается, что он был задержан.
Советник Светланы Тихановской Франак Вечерко подтвердил порталу onliner.by, что Роман Протасевич был задержан.
В телеграм-канале ГУБОПиК подтвердили информацию о задержании Романа Протасевича, но спустя некоторое время сообщение было удалено.
В МВД пока данную ситуацию не прокомментировали.
Напомним, что 23 мая появилась информация о том, что самолет компании Ryanair, который летел из Афин в Вильнюс, экстренно приземлился в аэропорту Минска.
Роман Протасевич проходит в Беларуси обвиняемым по статье 293 Уголовного кодекса – Массовые беспорядки, статье 342 Уголовного кодекса – Организация и подготовка действий, которые грубо нарушают общественный порядок, либо активное участие в них, статье 130 Уголовного кодекса – Разжигание расовой, национальной, религиозной либо иной социальной вражды или розни. Также Протасевич был внесен Комитетом госбезопасности в перечень организаций и физических лиц, которые причастны к террористической деятельности.
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