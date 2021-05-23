В Гродно спасатели помогли мужчине выбраться из-под завала. Фото: МЧС

В Гродно спасатели помогли мужчине выбраться из-под завала. Об этом проинформировали на сайте МЧС.

- Инцидент произошел в субботу, 22 мая. В 14.10 сотрудников МЧС вызвали на улицу Аксенова в Гродно. Мужчина на своем подворье занимался устройством отстойника. В какой-то момент произошел обвал, и он оказался в яме на глубине 1,8 метра под фундаментом и опалубкой, - пояснили в МЧС.

В ведомстве также добавили, что спасатели при помощи пневмоподушек уменьшили нагрузку на мужчину. Затем при помощи домкрата сотрудники МЧС приподняли обрушившиеся конструкции и помогли пострадавшему выбраться из ямы. Операция длилась на протяжении десяти минут.

В Гродно спасатели помогли мужчине выбраться из-под завала. Фото: МЧС

Сообщается, что мужчина был доставлен в больницу.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Девушка надела кольцо на безымянный палец правой руки и... оно застряло.

Сотрудники МЧС помогли девушке снять кольцо с помощью специального инструмента. (подробности)

В Фаниполе прокладывали канализацию – мужчину частично засыпало грунтом.

Грунт обвалился, когда мужчина находился на глубине трех метров под землей. Его спасли очевидцы. (подробности)

В Барановичском районе погиб рабочий: его засыпало песком.

Мужчина упал на конвейерную ленту. Следственный комитет выясняет причины. (подробности)