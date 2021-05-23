Стало известно, когда состоится очередная встреча Александра Лукашенко с Владимиром Путиным
Фото: Павел МАРТИНЧИК
Встреча Александра Лукашенко с Владимиром Путиным состоится уже на следующей неделе в Сочи. Об этом сообщает телеканал «Россия 1».
- Вопросы, которые будут обсуждаться на встрече в ходе визита президента Беларуси, Владимир Путин обозначил на саммите Евразийского Союза, который состоялся 21 мая, - сказали в эфире телеканала.
Предстоящую встречу Лукашенко и Путина анонсировали в телеграм-канале «Пул Первого». Президенты двух стран созвонились 9 мая, поздравили друг друга с праздником и договорились встретиться уже в ближайшее время.
Это уже третья встреча президентов Беларуси и России с начала 2021 года.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
В Кремле подтвердили подготовку к новой встрече Путина и Лукашенко и рассказали, о чем пойдет речь.
Визит может состояться уже в конце мая. (подробности)
После визита в Азербайджан Лукашенко позвонил Путин: вот о чем они говорили.
Александр Лукашенко и Владимир путин в очередной раз созвонились для обсуждения политических вопросов. (подробности)
Песков рассказал о впечатлениях Путина после встречи с Лукашенко.
Российский президент назвал встречу полезной и откровенной. (подробности)