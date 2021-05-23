В Минобороны Беларуси прокомментировали инцидент с самолетом Ryanair и рассказали, зачем подняли истребитель. Фото: Минобороны

В Министерстве обороны Беларуси прокомментировали сопровождение самолета, запросившего посадку в Национальном аэропорту Минск из-за сообщения о минировании. Комментарий начальника Главного штаба – первого заместителя командующего ВВС и войсками ПВО генерал-майора Андрея Гурцевича опубликован в Telegram-канале министерства.

– Получив информацию о наличии в воздушном пространстве нашей страны гражданского воздушного судна с возможным минированием, решением оперативного дежурного Центрального командного пункта дежурные силы по противовоздушной обороне были приведены в готовность №1. Это делается для того, чтобы оценить обстановку и в дальнейшем принять правильное решение, – заявил Гурцевич.

Он добавил, что после того, как командир данного гражданского судна принял решение осуществить посадку на запасном аэродроме (Минск-2) и развернул самолет в направлении Минска, было принято решение поднять в воздух дежурный экипаж МиГ-29 с аэродрома Барановичи.

– Дежурный экипаж получил задачу осуществлять контроль и, в случае необходимости, оказать помощь гражданскому судну осуществить безопасную посадку на аэродром Минск-2. После того, как гражданское судно осуществило посадку, дежурный экипаж, выполнив задачу, осуществил посадку на аэродроме базирования, – сказал Гурцевич.

Напомним, что 23 мая в Минске совершил посадку самолет компании Ryanair, на борту которого летел блогер Роман Протасевич. Сообщается, что он был задержан. Сопровождать самолет боевым истребителем МИГ-29 приказал Александр Лукашенко.

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