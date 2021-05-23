Президент Литвы заявил, что самолет Ryanair с Протасевичем на борту был принудительно посажен в Минске

Президент Литвы заявил, что самолет, летевший в Вильнюс, принудительно посажен в Минске. Фото: Delfi.lt

Президент Литвы Гитанас Науседа прокомментировал инцидент с самолетом компании Ryanair, летевшим в Вильнюс, но совершившим посадку в Минске.

«Беспрецедентное событие! Гражданский пассажирский самолет, летевший в Вильнюс, был принудительно приземлен в Минске», – написал Науседа в своем Twitter-аккаунте.

Он также призвал срочно освободить Романа Протасевича, который был на борту, но после посадки самолета в Минске его задержали.

«Белорусский политический активист был в самолете. Он арестован. За отвратительными действиями стоит режим. Я требую срочно освободить Романа Протасевича!», – написал президент Литвы.

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