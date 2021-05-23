Временный поверенный в делах Беларуси вызван в МИД Литвы из-за инцидента с самолетом Ryanair
В Министерство иностранных дел Литвы 23 мая был вызван временный поверенный в делах Беларуси в связи с событиями, связанными с самолетом компании Ryanair, который летел в Вильнюс, но совершил посадку в Минске. Об этом сообщается на сайте литовского министерства.
У временного поверенного потребовали немедленного освобождения всех пассажиров и членов экипажа Ryanair.
Напомним, что на борту лайнера был также блогер Роман Протасевич, его задержали. Известно, что самолет сопровождал истребитель Минобороны Беларуси, который приказал поднять в воздух Александр Лукашенко.
Позже президент Литвы прокомментировал инцидент, призвав срочно освобоить Протасевича.
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Сообщается, что он был задержан (подробности).