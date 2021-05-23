Президент Литвы призвал союзников по НАТО и ЕС немедленно отреагировать на инцидент с самолетом Ryanair в Минске

В минском аэропорту совершил аварийную посадку самолет лоукос-авиакомпании Ryanair. Фото: Белсат.

Президент Литвы Гитанас Науседа призвал союзников по НАТО и ЕС незамедлительно отреагировать на инцидент с посадкой самолета Ryanair, летевшего в Вильнюс, но совершившего посадку в Минске.

– Сегодня пассажирский самолет, летевший в Вильнюс, был принудительно приземлен в Минске. По предварительным данным, представитель белорусской оппозиции Роман Протасевич, прилетевший в Вильнюс и получивший в Литве убежище, был задержан силами белорусского режима, – сказано в сообщении на сайте Гитанаса Науседы.

Он также потребовал освобождения Протасевича.

– Я требую, чтобы белорусский режим немедленно освободил задержанного и разрешил ему продолжить путь в Вильнюс. Я призываю союзников по НАТО и ЕС немедленно отреагировать на угрозу, исходящую от белорусского режима для международной гражданской авиации. Международное сообщество должно принять срочные меры для предотвращения повторения подобных инцидентов. Я буду говорить об этом на заседании Совета Европы, начиная с завтрашнего дня в Брюсселе, – заявил президент Литвы.

Напомним, что 23 мая в Минске совершил вынужденную посадку самолет Ryanair, который летел в Вильнюс. На борту находился блогер, главный редактор Telegram-канала, признанного экстремистским, Роман Протасевич. Его задержали.

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