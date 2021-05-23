СК возбудил уголовное дело из-за сообщения о минировании самолета Ryanair. Фото: pixabay

Уголовное дело возбуждено в Минске из-за сообщения о минировании самолета компании Ryanair. Об этом сообщили в Следственном комитете.

«По данным следствия, днем 23 мая поступила информация о минировании самолёта, совершавшего рейс Афины-Вильнюс. Для проверки полученных сведений самолет приземлился в Национальном аэропорту ''Минск''. На место происшествия выбывали саперно-пиротехническая группа МВД и следственно-оперативная группа. Взрывных устройств не обнаружено», – сказано в сообщении.

Октябрьский районный отдел Следственного комитета возбудил уголовное дело по факту заведомо ложного сообщения об опасности по ч.1 ст.340 Уголовного кодекса.

Добавим, что на борту самолета находился блогер Роман Протасевич, его задержали, когда лайнер приземлился в Минске.

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