Роман Протасевич узнав, что самолет разворачивают, сказал: «Здесь меня ждет смертная казнь».

Портал delfi.lt побеседовал с одним из пассажиров скандального рейса Ryanair:

- Три часа нас держали в узких коридорах без воды, туалетов и всего прочего, чтобы проверить документы и обыскать. Осмотр самолета занял около трех часов. Сейчас мы остаемся в неизвестности, заперты в зале ожидания, в общее пространство никого не пускают. Стоят мальчики с «бананами». Но есть туалеты и минибар. Мы ждем, нам никто ничего не говорит, - рассказал один из пассажиров самолета, приземлившегося в Минске.

- Ходило много слухов. После внезапного маневра самолета один парень запаниковал, схватился за голову. Только тогда мы поняли почему. Конфликтов не было, перед этими поворотами самолета не было скандалов, никто ни с кем не ссорился. Только когда парень узнал, что мы идем на посадку, он расстроился. Нас всех по четверо вывели, собаки все наши вещи обнюхали. Этого парня отвели в сторону, его вещи и вытрясли на взлетно-посадочную полосу. Мы спросили его, что происходит. Он сказал, кто он такой, и добавил: «Здесь меня ждет смертная казнь». Он был уже спокойнее, но дрожал. Рядом с ним все время стоял офицер, и вскоре военные его просто увели, - сказал человек, который видел события вблизи.

Напомним, Роман Протасевич проходит в Беларуси обвиняемым по статьям «Массовые беспорядки» (максимальная санкция до 15 лет), «Организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них» (до 3 лет) и «Разжигание расовой, национальной, религиозной либо иной социальной вражды или розни» (до 12 лет). Также Протасевич внесен КГБ в перечень организаций и физических лиц, причастных к террористической деятельности.

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