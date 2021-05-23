«Неделю назад я возвращалась из Афин в Вильнюс таким же рейсом»: Тихановская отреагировала на инцидент с самолетом Ryanair в Минске

Светлана Тихановская назвала инцидент с самолетом Ryanair операцией спеслужб по захвату лайнера. Фото: Telegram

Экс-кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская прокомментировала задержание блогера Романа Протасевича – главного редактора популярного Telegram-канала, признанного экстремистским в Беларуси.

Напомним, Протасевича задержали после того, как самолет, в котором он летел в Вильнюс, совершил посадку в Минске. По официальным данным, самолет посадили из-за сообщения о минировании.

– Абсолютно очевидно, что это операция спецслужб, – заявила Тихановская в видеообращении. Она подчеркнула, что целью был Протасевич, "который был редактором самых крупных белорусских независимых телеграм-каналов". Напомним, этот ресурс был признан в Беларуси экстремистским.

По словам Тихановской, ее команда уже сообщила об инциденте в офис Ryanair и Международную организацию гражданской авиации, потребовав начать расследование по факту произошедшего и принять меры вплоть до исключения Беларуси из ICAO (Международной организации гражданской авиации).

Также экс-кандидат в президенты Беларуси добавила, что сама летела таким же рейсом неделю назад:

– Неделю назад я возвращалась из Афин в Вильнюс точно таким же рейсом. Мы виделись с Романом Протасевичем в Греции, он фотографировал наш рабочий визит.

Тихановская напомнила, что Роман Протасевич – это известный белорусский активист, блогер и стипендиат журналистской программы имени Вацлава Гавела. В 2019-м он покинул Беларусь.

Напомним, что 23 мая в Минске совершил экстренную посадку самолет Ryanair, который летел в Вильнюс. На борту лайнера находился Роман Протасевич, которого задержали после приземления в белорусской столице. Против него в Беларуси возбуждено несколько уголовных дел, Протасевич внесен в список лиц, причастных к террористической деятельности.

Читайте также:

Роман Протасевич узнав, что самолет разворачивают, сказал: «Здесь меня ждет смертная казнь»

Очевидцы посаженного в Минске самолета Ryanair рассказали о том, что происходило на борту (подробности).

СК возбудил уголовное дело из-за сообщения о минировании самолета Ryanair

По данным следствия, днем 23 мая поступила информация о минировании самолёта, совершавшего рейс Афины-Вильнюс (подробности).

Президент Литвы призвал союзников по НАТО и ЕС немедленно отреагировать на инцидент с самолетом Ryanair в Минске

Он также потребовал освобождения задержанного Романа Протасевича, который находился на борту (подробности).